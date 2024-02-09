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Пятница 9 февраля

11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем 04:08Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи 03:46МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован 02:45Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота 02:14Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского 22:10Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок 21:38И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре 20:37Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах 19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного 14:16"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть 13:55Киркоров вернулся в Россию и привез подарки 13:09Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна 12:00SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело 11:02Клава Кока получила подлый удар из-за границы 09:57Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 09:15Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка 09:04Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака 08:47Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада 08:14Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян 07:45Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города 06:38Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем 05:37"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра 05:01"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет 01:25Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных 01:06От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении 22:23"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 21:13Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 20:04Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским 19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького
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"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России

"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России
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Актриса Ольга Кузьмина вынуждена совмещать работу и семейные заботы, когда муж находится в другой стране.

Популярная актриса театра и кино Ольга Кузьмина на российских экранах появилась еще в детстве. Профессиональная карьера звезды началась после того, как Борис Грачевский пригласил ее сниматься в "Ералаше". Однако известность на всю страну артистка получила лишь после исполнения роли официантки Насти в сериале "Кухня" на СТС.

Сегодня профессиональная актриса и счастливая мамочка двоих детей успешно справляется и с творческими обязанностями, и с домашними заботами. Ольга Кузьмина воспитывает сына Гордея от первого брака и дочь Миру-Марию – от второго.

Однако гражданский муж артистки ведущий мероприятий Евгений Апанасевич не живет с ней на постоянной основе. Его работа, семья и друзья – в Белоруссии. Об этом Ольга Кузьмина рассказала в социальных сетях.

Подписчики поинтересовались у актрисы, как ей удается пересекаться с мужем с учетом работы в разных странах. Она сделала заявление о бегстве из России, подчеркнув, что не собирается никуда переезжать.

"Тяжело [жить на расстоянии] было только в первое время, когда зарождались наши с Женей отношения. Потому что было просто непривычно. А сейчас мы не воспринимаем расстояние как какую-то помеху для нашей семьи", – отметила Ольга Кузьмина.

По ее словам, слетать из России в Белоруссию можно всего за полтора часа. Ольга Кузьмина пошутила, что это быстрее, чем стоять в московской пробке.

9 февраля 2024, 10:12
Ольга Кузьмина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

Любовь Зайцева. Фото: Дни.ру
Ольга Кузьмина. Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Юлия Волкова. Фото: Дни.ру
Влад Топалов. Фото: Дни.ру
Яна Поплавская. Фото: Дни.ру
Глюкоза. Фото: Дни.ру
Александр Головин. Фото: Дни.ру
Анна Цуканова-Котт. Фото: Дни.ру

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