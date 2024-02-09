Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру

Юморист с сомнительными шутками ищет место, откуда его не погонят.

Младший муж Аллы Пугачевой приехал в Азербайджан. Иноагент надеется, что из этой страны его не выгонят, сообщает телеканал "360". Сейчас складывается ситуация, при которой отцу двоих детей не приходится выбирать, как зарабатывать.

Ранее концерты Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были отменены в Таиланде, ОАЭ. Не получилось юмористу въехать и в Индонезию, уточняет RT. Официальные причины отказа от посещения стран мужем Пугачевой разные. Аналитики же не исключают, что зрители устали от русофобской позиции стендапера.

Отметим, что ранее в России законотворцы рассмотрели правовой акт, согласно которому юморист может лишиться недвижимости. Имущество собираются конфисковывать у лиц, признанных виновными по делам о распространении фейков о ВС РФ, пишет "Царьград".

Многие российские зрители с большим сожалением высказываются о предательстве Аллы Пугачевой и ее очередного мужа. Звездная семья уехала из страны и все еще не может определиться с постоянным местом жительства. Сначала они проводили время в Латвии, затем перебрались в Израиль. Следующим пунктом стал Кипр. Позже Галкин* намекнул на скорый переезд семьи в Великобританию.

Досталось и старшей дочери Пугачевой. Концерты Кристины Орбакайте, которая вместе с очередным мужем и младшей дочерью живет в США, отменяют в российских регионах. Выступления не состоятся в Новосибирске, Улан-Удэ, Иркутске. Одним из факторов, который способствует подобному отношению зрителей к певице, является предательство Аллы Пугачевой.