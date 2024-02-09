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Пятница 9 февраля

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Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать

Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать
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Певице остается только вспоминать о тех временах, когда ее любили тысячи поклонников

Старшая дочь Аллы Пугачевой сейчас испытывает большие сложности с организацией концертов. Певице отказывают в возможности выступить в крупных городах. Не так давно стало известно об отмене мероприятий в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке. Причиной стало возмущение россиян, которые не могут смириться с отсутствием четкой позиции у Кристины Орбакайте, уточняет RT.

От дальнейшей работы с исполнительницей песни "Пьяная вишня" отказался ее близкий человек – концертный директор Александр Качан, сообщает телеканал "360". Мужчина не увидел перспектив работы с артисткой. Сейчас Кристина Орбакайте сможет выступать только на закрытых мероприятиях и частных корпоративах. Таким образом женщина поплатилась за жизнь на две страны.

"Царьград" напоминает, что сейчас старшая дочь Аллы Пугачевой находится на территории США. В Россию певица прилетает только для выступлений. Последний раз она принимала участие в сборном концерте "Песня года". Съемки проводились в конце прошлого года. Сама исполнительница ситуацию с отменой концертов не комментирует. Немолодая женщина старается не общаться с представителями СМИ и блогерами.

Примечательно, что Кристина Орбакайте не единственный член некогда влиятельного музыкального клана, сбежавшего из России. Ее мать вместе с младшим мужем и детьми колесит по миру. Алла Пугачева всего несколько раз за последние годы приезжала на родину. По предварительной информации, она решала организационные вопросы и приводила в порядок документы.

9 февраля 2024, 08:13
Кристина Орбакайте. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

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