Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать

Певице остается только вспоминать о тех временах, когда ее любили тысячи поклонников

Старшая дочь Аллы Пугачевой сейчас испытывает большие сложности с организацией концертов. Певице отказывают в возможности выступить в крупных городах. Не так давно стало известно об отмене мероприятий в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке. Причиной стало возмущение россиян, которые не могут смириться с отсутствием четкой позиции у Кристины Орбакайте, уточняет RT.

От дальнейшей работы с исполнительницей песни "Пьяная вишня" отказался ее близкий человек – концертный директор Александр Качан, сообщает телеканал "360". Мужчина не увидел перспектив работы с артисткой. Сейчас Кристина Орбакайте сможет выступать только на закрытых мероприятиях и частных корпоративах. Таким образом женщина поплатилась за жизнь на две страны.

"Царьград" напоминает, что сейчас старшая дочь Аллы Пугачевой находится на территории США. В Россию певица прилетает только для выступлений. Последний раз она принимала участие в сборном концерте "Песня года". Съемки проводились в конце прошлого года. Сама исполнительница ситуацию с отменой концертов не комментирует. Немолодая женщина старается не общаться с представителями СМИ и блогерами.

Примечательно, что Кристина Орбакайте не единственный член некогда влиятельного музыкального клана, сбежавшего из России. Ее мать вместе с младшим мужем и детьми колесит по миру. Алла Пугачева всего несколько раз за последние годы приезжала на родину. По предварительной информации, она решала организационные вопросы и приводила в порядок документы.