Не стало выдающегося музыканта, основавшего культовую группу "Машина времени".

Уже чуть ли не каждый день появляются печальные новости об уходе из жизни выдающихся певцов, артистов, деятелей культуры. Накануне стало известно о смерти Юрия Борзова. барабанщик был одним из основателей популярнейшей некогда группы "Машина времени". Церемония прощания с музыкантом пройдет в ближайшие дни, сообщает "Пятый канал".

Известно, что почти шесть лет Юрий Иванович боролся с онкологическим заболеванием. За несколько часов до смерти, он получил травму головы, находясь у себя дома. Прибывшие на место медики отмечали заторможенное состояние музыканта и резкое угасание сознания. к сожалению, Борзов ушел из жизни.

Информацию об уходе коллеги прокомментировал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Беглый певец выразил слова соболезнования близким. При этом участник музыкального коллектива отказался приезжать в Россию для участия в церемонии прощания. Оказывается, на ближайшие дни у лидера группы запланированы выступления.

Напомним, что Юрий Борзов также писал картины, принимал активное участие в поисковой деятельности отряда волонтеров. Единомышленники искали и перезахоранивали останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне.