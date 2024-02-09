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Пятница 9 февраля

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Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем

Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем
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Актриса замужем за ресторатором Игорем Бухаровым больше 25 лет.

64-летняя ведущая шоу "Давай поженимся!" с экранов телевизоров рассказывает, как правильно строить счастливые и крепкие отношения. На примере своей жизни немолодая женщина демонстрирует, что рекомендации работают. Рука об руку с нынешним супругом Лариса Гузеева находится уже более четверти века, пишет WomanHit.

Звезда не стесняется рассказывать, что отношения с Игорем Бухаровым не всегда бывают идеальными. Иногда любимый мужчина расстраивает телеведущую. Чаще всего подобное происходит из-за невнимательности второй половинки.

"Я говорю ему купить что-то определенное. А он покупает другое. То, что он любит, а я терпеть это не могу. Я начинаю плакать, меня это обижает! Я жду то, что попросила, а он приносит все что угодно, но не это. Подобное называется "невнимание к партнеру“. Такое отношение друг к другу разрушает брак. Об этом надо говорить!", — заявила актриса.

Напомним, что брак с Игорем Бухаровым стал для Ларисы Гузеевой третьим. Есть общая дочь Ольга, которой в этом году исполнится 24 года.

Впервые исполнительница роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме "Жестокий романс" вышла замуж еще во время первых шагов в карьере. Мужем стал член съемочной группы. Позже выяснилось, что мужчина любит не только выпить, но и изменить сознание при помощи запрещенных препаратов. Развод состоялся через семь лет после регистрации.

Вторым мужем актрисы стал Каха Толордава. В браке у супругов родился сын Георгий. Сейчас ему уже 32 года. Отношения с "грузинским мужем" закончились быстро. Влюбленные поняли, что они разные люди.

9 февраля 2024, 05:05
Лариса Гузеева. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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