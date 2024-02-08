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Четверг 8 февраля

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Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок

Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок
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Алена Водонаева обратилась к мужскому полу с неожиданным призывом.

Алена Водонаева, известная своим участием в ранних выпусках шоу "Дом-2", обрела еще большую известность после того, как покинула проект. Она не только является телеведущей, но и работает фотомоделью, а также активно ведет блог, в котором часто делится своим мнением по злободневным вопросам, провоцируя аудиторию на эмоциональные реакции. В этот раз Алена Водонаева призывает общественность к запрету на ношение мужчинами плавок. Почему сразу "нет"?

Известная блогерша, Алена Водонаева, выразила категорическое неприятие к мужчинам в плавках, предложив запретить этот элемент мужского гардероба на уровне законодательства. Она сделала исключение одному человеку, которому можно иметь такой "плавательный костюм" в гардеробе, – актеру Никите Кологривому. Кажется, что Кощею из популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" можно все. Видимо, телезвезда опасается критики со стороны прославившегося актера, который в последнее время то и делает, что нелестно высказывается о многих представителях шоу-бизнеса.

К слову, Алена Водонаева уже не в первый раз высказала свое негодование относительно мужчин в плавках, описывая такой вид одежды как крайне неприятный. Ее личный взгляд на физическую форму носителя белья не играет роли в этом вопросе.

Общественность в Сети быстро подхватила тему, начав оживленные споры о том, что должно входить в состав идеального мужского гардероба для плавания. В то время как некоторые защищали право носить плавки, указывая на их удобство и практичность, основная часть женской аудитории поддержала точку зрения Алены Водонаевой, явно отдавая предпочтение пляжным шортам.

8 февраля 2024, 22:10
Алена Водонаева. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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