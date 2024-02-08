И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре

Артист Данила Козловский рад возможности поблистать на чужбине.

Данила Козловский, известный в роли актера и режиссера, покинул отечественные театральные подмостки и киноплощадки, отправившись за границу в поисках заработка. После поездки в Соединенные Штаты в 2022 году он столкнулся с трудностями в поиске ролей на родине, по всей видимости, из-за обвинений в стремлении эмигрировать.

Весной прошлого года Козловский объявил о начале творческого отпуска, и с тех пор редко появлялся в кино или на сцене Малого драматического театра, где он служил многие годы. Однако он нашел возможность выступить в Лондоне на одной сцене с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт.









Последние новости свидетельствуют о том, что он также посетил Кипр, где участвовал в творческих проектах. Артист Данила Козловский поделился в своем блоге впечатлениями от недавнего выступления, которое прошло в Лимассоле, городском центре острова. Артист представил моноспектакль под названием "Франк".





Стало известно о заработках Данила Козловского на Кипре. Сообщается, что самый дешевый билет по предложению "ранние пташки" стоил 39 евро, что эквивалентно 3800 рублям. А самый дорогой – 165 евро (приблизительно 16000).





Данила отметил, что во время представления зал пережил разные эмоции: от смеха и слез до внезапной тишины и хорового пения. Однако его путешествие по миру с представлениями еще не завершилось. В ближайшие планы Данилы Козловского входит выступление в столице Германии – Берлине, которое состоится в начале следующего месяца.