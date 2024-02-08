Продюсер Андрей Разин признался, сколько заработала поп-группа "Ласковый май".

Андрей Разин ответил фанатам, недоумевающим, откуда у него деньги на роскошную жизнь в Соединенных Штатах. Известно, что весной 2022-го продюсер перебрался из Москвы в Майами. В ответ на догадки Разин отметил, что его прошлый опыт включает не только успешное продюсирование известной поп-группы "Ласковый май". Певец упомянул, что он участвовал в политической жизни Ставропольского края, где заседал в депутатском кресле три года.





Отметим, что помимо этого карьера знаменитости включает в себя руководящие позиции в двух ведущих финансовых учреждениях и успешную бизнес-деятельность. Андрей Разин подчеркнул, что его текущий уровень жизни в США – это результат многолетних усилий.





Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах. Андрей Александрович отметил, что до 1992 года сотрудничество с Юрием Шатуновым принесло им 32 миллиона советских рублей. Из этой суммы Шатунову досталось около 10 миллионов. Плюс группа заплатила налог с этой суммы, почти 5,5 миллионов. Кроме того, с Шатунова взимали дополнительный налог в размере 5% за отсутствие детей.









Разин также упомянул, что и остальные участники группы "Ласковый май" не остались без внимания: им были предоставлены жилье и стабильные доходы. Например, Сергей Кузнецов, основатель коллектива, с 1998 по 2008 год ежемесячно получал зарплату в размере тысячи долларов.





Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Спустя четыре с половиной месяца ушел из жизни основатель коллектива Сергей Кузнецов – 7 ноября того же года. В городе Оренбурге проходит кампания по финансированию возведения монумента, посвященного легендарному лидеру и главному вокалисту известной музыкальной группы. Строительство памятника предполагается на территории Маяка, недалеко от учреждения, в котором провел свои детские годы Шатунов. К тому же, Андрей Разин предложил инициативу об учреждении целой сети музеев, посвященных коллективу.