Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного

В декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный заключили мирное соглашение, которое впоследствии было разорвано актрисой. Павел должен был платить Агате сто тысяч рублей ежемесячно на содержание их общих детей. Интересно отметить, что доходы актера составляют несколько миллионов рублей в месяц.
Агата Муцениеце возмущена скупостью Прилучного: актриса настаивает на получении 1/3 доходов Павла в качестве алиментов на воспитание детей. Сообщается, что стоимость образования 11-летнего Тимофея и 7-летней Мии в элитном учебном заведении составляет 1,6 миллиона рублей ежегодно.
Кстати, в недавнем видеоролике, размещенном на своей странице в социальной сети в октябре 2023 года, Агата Муцениеце выразила свое возмущение по поводу отцов, игнорирующих финансовую ответственность за своих детей после развода. Актриса напомнила, что ущерб от их безответственного поведения несут не только бывшие супруги, но и дети. Агата призвала мужчин быть благоразумнее и не вести себя "как свиньи".
Напомним, что в 2020 году супружеский союз Прилучных рухнул: Агата обвинила своего супруга в домашнем насилии и подала на развод. Имущество было распределено между ними, при этом артистка стала полноправной владелицей просторной квартиры в центре столицы. Однако Павел не спешил с переоформлением документов на жилье, но Агата смогла урегулировать вопрос через суд. Актриса приложила все усилия, чтобы дети от последующих отношений Павла не могли быть официально зарегистрированы по этому же адресу.
Ранее "Дни.ру" рассказали, что Агата Муцениеце, известная своими актерскими достижениями, не собирается ограничиваться только искусством кино. Она стремится расширить свои горизонты, освоив профессию психолога.