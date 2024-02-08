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Четверг 8 февраля

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Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного

Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного
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Жена советского и российского актера Александра Панкратова-Черного отреагировала на ранее появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации мужа с подозрением на инфаркт.

В разговоре с журналистами Юлия Монахова, супруга Александр Панкратова-Черного, опровергла слухи о сердечном приступе, который якобы пережил известный артист. Она рассказала, что ее муж получил травму в гололед: "Упал на льду — ушиб небольшой", – рассказала Монахова.

Юлия сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного. Жена актера объяснила, что происшествие могло случиться из-за того, что он быстро передвигался по улице, где было скользко. По ее словам, в настоящий момент Александр восстанавливается в домашних условиях, а не в стенах медицинского учреждения: "С ним все хорошо", – поделилась Монахова.

Александр Панкратов-Черный с 2012 года состоит в браке с Юлией Монаховой, и у пары есть сын Владимир. Александр внес значительный вклад в российскую кинематографию как актер и режиссер, заслужив статус народного артиста страны.

До сих пор знаменитость продолжает радовать публику своими работами в кино, принимая участие в различных проектах. Недавно Александр Панкратов-Черный сыграл роли в таких кинолентах, как "Гардемарины 1787. Мир" и "По законам военного времени. Победа".

8 февраля 2024, 16:05
Александр Панкратов-Черный. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал / @rt_russian✓ Надежный источник

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