Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Четверг 8 февраля

19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного 14:16"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть 13:55Киркоров вернулся в Россию и привез подарки 13:09Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна 12:00SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело 11:02Клава Кока получила подлый удар из-за границы 09:57Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 09:15Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка 09:04Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака 08:47Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада 08:14Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян 07:45Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города 06:38Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем 05:37"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра 05:01"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет 01:25Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных 01:06От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении 22:23"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 21:13Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 20:04Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским 19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького 14:34Пауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 14:29"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам 13:07"Если бы не мама": померкшая дочь Любови Успенской зашла слишком далеко 13:00Тело жены Цекало обнаружили на съемках 11:28Брутян довольна? Прилучного заменил молодой сексуальный кореец 11:00Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 10:00"Мой главный мужчина": кому Гузеева призналась в любви за спиной у мужа 09:02"Никогда не дрался": сбежавшего из России Даню Милохина хотят жестко избить 08:32Овощи и фрукты: как приучить ребенка к правильному питанию 08:16Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой 07:50Александр Масляков лишился бизнеса: чей теперь КВН 07:17Чифирок на вечерок: с кем делит камеру СИЗО Блиновская 06:27Тимур Хайдаров – все? В звездную клинику нагрянула проверка 06:03Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи 05:31Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной 03:16У нас классная команда: Соколовский жестко поставил хейтеров на место 02:31Как облегчить симптомы менопаузы? Названо универсальное средство 01:54Как уберечься от деменции? Ученые поделились полезным советом 21:53Карл III смог уделить прилетевшему из США принцу Гарри всего пару минут 21:13Крупно раскошелилась: Летучая потратила на роскошный отпуск стоимость квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам

Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам
139

Знаменитость активно следит за своим здоровьем. Яна Рудковская решилась пройти чекап всего организма.

Популярная телеведущая активно развивает свою страницу в социальных сетях. В микроблоге она любит общаться с поклонниками, делиться с ними подробностями жизни и давать советы. На днях опасающаяся онкологии Яна Рудковская пошла по врачам.

Оказалось, что звезда активно следит за своим здоровьем. Ежегодно она ходит по врачам и сдает анализы. Отдельное внимание Яна Рудковская уделяет онкомаркерам. Звезда убеждена, что каждый год их нужно сдавать, чтобы узнать о неприятном недуге на ранних стадиях.

По словам знаменитости, раньше она ездила проверять свое здоровье в Израиль, затем в Сколково в одну из израильских клиник. Сейчас Яна Рудковская предпочитает ходить по своим врачам, которые следят за ее состоянием на протяжении пятнадцати лет. Они назначают ей анализы, следят за динамикой и дают свои рекомендации.

"Просто пользуясь случаем призову всех женщин (особенно взрослого возраста) регулярно проверяться", – написала в своем микроблоге Яна Рудковская.

Также звезда написала свои личный список врачей, к которым каждый должен ходить проверять свое здоровье минимум раз в год. Среди них гинеколог, маммолог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, терапевт. Кроме того, Яна Рудковская рекомендует всем, у кого остаются какие-то вопросы после прохождения обследования, брать дополнительные консультации у специалистов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Яна Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе.

8 февраля 2024, 18:17
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал / @doveoftheworld✓ Надежный источник

По теме

"Кто она такая?": Тарасова возмутилась словами Рудковской о Тутберидзе

"Таешь на глазах": Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе
Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду

Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду
Анфиса Чехова призналась, что издевательства от отца в детстве сказались на ее будущем. В эфире телеканала "Россия-1" в рамках ток-шоу "Жизнь и судьба" Анфиса Чехова поделилась личными переживаниями.

Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного

Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного
Агата Муцениеце решила вновь судиться за алименты с Павлом Прилучным. Актриса требует от бывшего мужа выплачивать треть его доходов. В декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный заключили мирное соглашение, которое впоследствии было разорвано актрисой.

Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день

Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день
8 февраля 2024 года Роману Костомарову исполнилось 47 лет. Оксана Домнина трогательно обратилась к супругу в день рождения. 2023 год оказался испытанием для пары Романа Костомарова и Оксаны Домниной: знаменитый фигурист пережил серьезное заболевание.

Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео

Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео
Кажется, Прохор Шаляпин испытывает особые симпатии к женщинам старше себя по возрасту, что могут подтвердить три его официальных брака. Финалист шестого сезона проекта "Фабрика звезд" Прохор Шаляпин имел все шансы построить блистательную карьеру певца.

Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного

Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного
Жена советского и российского актера Александра Панкратова-Черного отреагировала на ранее появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации мужа с подозрением на инфаркт. В разговоре с журналистами Юлия Монахова, супруга Александр Панкратова-Черного, опровергла слухи о сердечном приступе, который якобы пережил известный артист.

Выбор читателей

07/02СрдТело жены Цекало обнаружили на съемках 07/02СрдПауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 07/02СрдНагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 07/02СрдУшла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой 06/02ВтрКарл III смог уделить прилетевшему из США принцу Гарри всего пару минут 07/02Срд"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью