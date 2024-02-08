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Четверг 8 февраля

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Киркоров вернулся в Россию и привез подарки

Киркоров вернулся в Россию и привез подарки
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Филипп Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в "голой" вечеринке.

Раскоронованный Король отечественной эстрады Филипп Киркоров вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками. Музыкант привез с собой брендовую одежду и аксессуары.

Народный артист России подошел к выбору подарков с иронией. Он никогда не скрывал, что является поклонником бренда Balenciaga. Однако из-за политической позиции модный дом запретил своим фирменным магазинам обслуживать звезду.

Тем не менее, народный артист России выкрутился из неприятной ситуации. А вот с громким скандалом, связанным с участием в "голой" вечеринке Филиппу Киркорову еще предстоит разобраться.

Конечно, волна народной критики уменьшилась, однако санкции за нарочито вульгарное поведение все еще могут действовать. Вернется ли Филипп Киркоров на экраны страны или сможет ли давать концерты, пока остается загадкой.

Кстати, о возвращении певца в своих социальных сетях рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова. Звездный доктор тоже знаменит многочисленными скандалами. Несмотря на претензии со стороны некоторых артистов, с поп-королем он поддерживает дружеские отношения.

Напомним, из-за "голой" вечеринки в России под санкции попал не только Филипп Киркоров. К примеру, Лолита Милявская осталась без концертов, а Настя Ивлеева лишилась рекламных контрактов.

8 февраля 2024, 13:55
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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