Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна

В социальных сетях Анны Седоковой появилась запись разборки с Ольгой Бузовой.

Телеведущая, певица, актриса театра и кино, дизайнер, продюсер – нет такой творческой сферы, в которой не попробовала свои способности Ольга Бузова. За годы активной карьеры она добилась больших успехов и завоевала сердца миллионов россиян. Впрочем, огромной армией фанатов и успешной карьерой может похвастаться и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова.

Две популярные артистки – какой конфликт мог возникнуть между ними? Видимо, только шуточный. В социальных сетях Анны Седоковой появилась запись постановочной разборки с Ольгой Бузовой. За перепалкой звезд теперь наблюдает вся страна. Согласно сюжету, певицы не поделили гримерку.

Анна Седокова подошла к работе весьма самоиронично. К примеру, в одном из кадров артистка идет по коридору и заявляет, мол с ней работает огромная команда. Однако после реплики "стоп, снято" массовка расходится по своим делам. В другом эпизоде звезда заявляет, что ездит на люксовом авто, но за ней приезжает обычное такси.

"Я Анна Седокова. Конечно, у меня есть свою собственная гримерка",

– заявляет экс-солистка "ВИА Гры". Однако появившаяся в кадре Ольга Бузова грозным тоном восклицает: "В смысле?" Бывшая ведущая "Дома-2" таким образом разрушает еще один миф.