SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело

Из-за действий злоумышленников мог пострадать не только SHAMAN, но и сотни его поклонников.

Один из самых популярных российских музыкантов SHAMAN продолжает гастролировать по стране. Многомиллионная армия поклонников любит автора и исполнителя песен не только за творческие способности, но и за патриотическую позицию. На его концерты хотя сотни, если не тысячи фантов, поэтому, как правило, зрительные залы забиваются до отказа.

Однако выступление артиста в Екатеринбурге чуть не обернулось настоящей трагедией. SHAMAN стал жертвой преступников. Неизвестные сообщили о минировании концертной площадки, из-за чего певцу пришлось дождаться, пока оперативники проведут проверку.

В итоге информация о бомбе не подтвердилась и компетентные органы разрешили Ярославу Дронову выступить. Однако важно понимать, что из-за действий злоумышленников мог пострадать не только SHAMAN, но и сотни его поклонников, если бы в зале началась паника и давка.

Так называемый "телефонный терроризм" в России считается преступлением. По факту ложного сообщения о минировании уже возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Понес ли SHAMAN материальные убытки из-за чрезвычайного происшествия, не сообщается.

Напомним, что в минувшем году россияне в ходе опроса ВЦИОМ признали Ярослава Дронова лидером отечественной эстрады. SHAMAN опередил Олега Газманова, Николая Баскова, Григория Лепса и других звезд.