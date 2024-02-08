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Четверг 8 февраля

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Клава Кока получила подлый удар из-за границы

Клава Кока получила подлый удар из-за границы
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Клава Кока не сможет выступить в Эстонии. Власти страны недовольно политической позицией певицы.

Уже почти два года западные страны отчаянно борются с российским искусством. Периодически у отечественных артистов возникают проблемы за границей и, как правило, для обоснования санкций власти европейских государств ссылаются на политическую позицию звезд. Под удар попала и Клава Кока.

Певица, актриса, блогер – Клава Кока сегодня является кумиром молодежи. За ее деятельностью в социальных сетях следит многомиллионная армия поклонников из разных стран. Есть фанаты у исполнительницы и в Эстонии. Однако выступить в прибалтийской республике звезда не сможет.

Конечно, связывать искусство и политику – подлое решение для государства, именующего себя демократией. Меж тем, официальные власти недовольны позицией артистки относительно событий в соседней стране. Об этом сообщает издание "Страсти" со ссылкой на эстонские СМИ.

В МВД республики подчеркнули, что не выдают визы артистам из России и Белоруссии. Иными словами, ограничение действуют не только на выступления Клавы Коки в Эстонии, но в целом на поездки. Въезд для 27-летней певицы официально закрыт до 2027 года.

Видимо, местным жителям придется сдавать билеты из-за выходки властей. Клава Кока должна была выступить в Таллине 29 марта. На данный момент билеты от 40 евро все еще находятся в продаже. Примечательно, что билеты по 35 евро раскупили мгновенно.

8 февраля 2024, 11:02
Клава Кока. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

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