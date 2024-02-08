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Четверг 8 февраля

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Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение

Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение
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Иван Ургант и Владимир Познер уже больше года не появляются на Первом канале.

Иван Ургант некогда был чуть ли не самым востребованным и высокооплачиваем российским телеведущим. Немалый доход ему также обеспечивали многочисленные корпоративы. Кроме того, артист играл в кино и выступал в театре. Однако больше года назад его творческая карьера пошла под откос.

Иван Ургант пропал с Первого канала, по официальной версии, из-за изменения сетки вещания в пользу информационных программ. Однако многие связывают отмену звезды с его неоднозначной политической позицией.

Так или иначе, коллега телеведущего, журналист Владимир Познер вообще отказался делать какие-либо острые заявления. Меж тем, его авторская передача тоже была закрыта или, как минимум, временно приостановлена.

До сих пор публика гадают, где именно живут и чем зарабатывают на жизнь Иван Ургант и Владимир Познер. Время от времени их можно заметить на заграничных мероприятиях. Ведущие пользуются определенной популярностью у русскоязычной аудитории.

После отмены актер начал реже появляться в социальных сетях тоже. Однако давеча он вышел на связь и рассекретил свое местонахождение. Как оказалось, Иван Ургант сейчас в России.

Артист посетил могилу матери, заслуженной артистки России Валерии Киселевой. 7 февраля был день ее рождения. Иван Ургант в соцсетях оставил трогательное сообщение, вспомнив о детских годах.

8 февраля 2024, 09:57
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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