Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка

Кети Топурия уже воспитывает двух наследников от разных браков. Ради малышей певица отодвинула карьеру на второй план.

Участие в знаменитой казахстанско-российской группе "А-Студио" принесло Кети Топурии небывалый успех и славу. Впрочем, удачно у вокалистки музыкального коллектива сложилась не только творческая карьера, но и личная жизнь. Сейчас звезда готовится к родам третьего ребенка.

Кети Топурия уже воспитывает двух наследников от разных браков. С бизнесменом Львом Гейхманом певица встречалась восемь лет, половину этого срока пара прожила в официальном браке. Артистка подарила своему супругу дочь Оливию.

После неудачных отношений с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, вокалистка "А-Студио" вышла замуж за общественно-политического деятеля Льва Деньгова. Супруги счастливы в браке уже больше трех лет, в 2021 у них родился сын Адам.

Однако вскоре семья пополнится. Кети Топурия ждет третьего наследника. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник, близкий к исполнительнице. По его данным, звезда "А-Студио" находится уже на седьмом месяце беременности. Этим и объясняется сокращение ее творческой активности.

Ради малышей певица отодвинула карьеру на второй план, хотя еще соглашается на редкие выступления. Собеседник издания уточнил, что беременность артистки протекает легко. По его словам, в декрет Кети Топурия собирается уйти незадолго до родов, как было в прошлый раз.