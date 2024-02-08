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Четверг 8 февраля

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Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города

Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города
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Дочь сбежавшей Аллы Пугачевой попыталась заработать в России. Жители же восприняли подобное отношение как оскорбление.

Зрители не пожелали видеть выступление Кристины Орбакайте во Владивостоке. Еще один концерт певицы, живущей в США, отменен, сообщает телеканал "360". Проведение мероприятия было запланировано на 19 марта. Жители региона сначала возмущались в социальных сетях, а потом и перешли к активной деятельности. люди обратили внимание властей на недопустимость согласования концерта.

Сейчас, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь о сдаче билетов на выступление Кристины Орбакайте пока не идет. Более того, в Сети продолжают их реализовывать. Не исключено, что организаторы дожидаются спокойной обстановки и не хотят терять потенциальную прибыль.

"Царьград" объясняет возникшую нелюбовь россиян к творчеству Кристины Орбакайте. Певица вместе со своей семьей уехала из России. Страну она посещает только для того, чтобы заработать. Подобное отношение артистки поклонники посчитали недопустимым. Не простили исполнительнице хита "Пьяная вишня" и отсутствия четкой позиции по ряду актуальных вопросов.

Мать Кристины Орбакайте менее сдержана в высказываниях. Вероятно, и это сыграло определенную роль в ситуации с отменой концертов. Алла Пугачева вместе с опальным супругом-иноагентом покинули Россию. Юморист сейчас пытается заработать на существование при помощи неуместных шуток о родине. Вероятно, возвращаться ни он, ни его жена с детьми не планируют. Оба сына Орбакайте от предыдущих браков также живут и работают за пределами Российской Федерации.

Сама Кристина Орбакайте ситуацию с отменой концертов в российских городах не комментирует.

8 февраля 2024, 07:45
Кристина Орбакайте. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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