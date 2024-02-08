Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем

Зеленый змий не выбирает своих жертв с учетом социального статуса или любви миллионов. Спиртное может погубить каждого.

Поклонникам может показаться, что жизнь их кумиров – постоянный праздник. Улыбки, посещение светских мероприятий, знаменитые друзья. К сожалению, известные люди также склонны поддаваться зависимостям. Алкоголь сгубил десятки великолепных певцов и актеров, разрушив браки. О самых ярких пишет "Пятый канал".

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская

Пара была одной из самых красивых на отечественной сцене. Хрупкая и нежная женщина покорила сердце представителя актерской династии. Молодые поженились в 1990 году. Через год у влюбленных родился сын Николай. Михаил Ефремов держался и не употреблял алкоголь, но тяга к спиртному оказалась сильнее любви к жене и ребенку. Евгения Добровольская долго не терпела. После череды ссор и скандалов с пьяным мужем было принято решение о разводе. Вместе звезды были всего семь лет.

Илья Древнов и Лариса Гузеева

Первым супругом актрисы стал ассистент оператора. Роман начался на съемочной площадке фильма "Соперницы". Уже на этапе встреч у мужчины проявлялась не очень здоровая тяга к алкоголю. Юную Ларису это не остановило, она успела влюбиться в придуманный образ "настоящего мужчины". После свадьбы Илья перестал скрывать свою тягу не только к бутылке, но и к запрещенным препаратам. Вместе пара была восемь лет.

Валентин Белькевич и Анна Седокова

Женщина трижды побывала замужем, но самые неприятные воспоминания связаны с первым супругом. Валентин, несмотря на блестящую спортивную карьеру, любил выпить. Анна забеременела, но это не остановило мужчину от желания изменять и проводить время в барах. Певица устала от подобной жизни и приняла решение о разводе. Вместе пара была всего два года.