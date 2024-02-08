"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра

Зрители услышали мат от артистов, которые создавали впечатление нетрезвых людей.

54-летнего артиста обожают поклонники. В театр или кино ходят именно на него. Каким же стало удивление гостей, когда во время спектакля с участием любимца публики начал происходить настоящий позор. Сергей Астахов рассказал, что на самом деле произошло во время представления в Ростове, пишет "Пятый канал".

Гастроли в Ярославскую область стали не первыми для труппы. За недолгое время артисты объездили огромное количество театров по всей стране. Везде зрители остались довольны, но отзывы поклонников о выступлении в Ростове стали шоком. Люди жаловались на плохую подготовку актеров, один из которых и вовсе забывал слова. Создавалось ощущение, что на сцене находились не очень трезвые артисты. В этом же спектакле принимал участие и Сергей Астахов.

Мужчина был одним из самых популярных в труппе. Очевидно, что волна хейта накрыла и его. Он, несмотря на то, что отыграл блестяще, не мог не согласиться с критикой.

"Спектакль, я признаю, действительно был плохим. Все пошло не так, как это должно было быть», — пояснил актер.

Любая труппа – это единый организм. Поэтому за ошибки других людей, по мнению Астахова, должны отвечать все.

Оказалось, что артист из основного состава серьезно заболел и не смог выйти на сцену в Ростове. Его экстренно заменили на другого человека, но он не подготовился должным образом. Именно поэтому происходили задержки и заминки во время выступления. Стоимость билетов на концерт варьировалась от 800 до 1200 рублей. Позже Сергей Астахов предложил вернуть деньги всем, кто остался недоволен выступлением труппы.