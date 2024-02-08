"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет

Сваха, несмотря на возраст, ведет активную жизнь и делится всем происходящим с подписчиками.

Популярная сваха не только активно строит карьеру на ТВ, но и наслаждается возможностью проводить время с семьей. Почти два года назад она стала бабушкой. Дочь Ксения подарила немолодой женщине внучку и новые обязанности бабушки. Девочку назвали Мирослава, а ее знаменитая родственница стала играть немаловажную роль в жизни малышки, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Роза Сябитова делится с подписчиками первыми успехами внучки. Звезда показывает, как проводит время с девочкой на улице и дома. Накануне бессменная ведущая шоу "Давай поженимся!" затронула тему, которая волнует всех бабушек.

"Не бойтесь часто брать малыша на руки. Этим невозможно избаловать", – написала Роза Раифовна.

Немолодая женщина уверена, что у взрослых существует совсем маленький промежуток времени, чтобы насладиться близостью с ребенком. Через непродолжительное время он попросту не будет так остро нуждаться в тепле рук и тесных объятиях бабушки.

"Наслаждайтесь этим временем! Разве я не права?", – заключила сваха.

Напомним, что сама звезда ТВ-шоу воспитала двоих детей. Она родила сына Дениса и дочь Ксению в первом браке. Когда малышке был всего год, Михаил Сябитов скончался от инфаркта. О новых отношениях Роза задумалась только, когда дети стали взрослыми.

Второй брак оказался не таким счастливым и продолжительным. В 2008 году телеведущая вышла замуж за Юрия Андреева. С ним она познакомилась во время съемок шоу. Мужчина пришел на программу в качестве друга жениха. Через три года после свадьбы Сябитова выступила с заявлением, обвинив второго супруга в избиении. Вскоре пара распалась. Андреев все еще отрицает вину в произошедшем, обвиняя бывшую жену в грязном пиаре на его имени.