"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью

7 февраля 2024 года исполнилось десять лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи. Андрей Малахов сопроводил воспоминание об историческом событии архивным фото.



Олимпиада в Сочи стала центральным местом достижений для спортсменов из России, которые установили рекорд, завоевав 30 наград . Андрей Малахов вспоминает те события, поделившись фотографией с Ириной Шейк, знаменитой моделью, которая в то время принимала участие в церемонии открытия Олимпийских игр и уже тогда достигла определенных высот в мире моды. Женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью Ириной Шейк: между ними оказалось много общего.

"Десять лет прошло с того момента, как Сочи встретил Олимпийские игры! На этом снимке я в компании Ирины Шайхлисламовой, более известной как Шейк. Она тогда представляла нашу страну. И вот теперь, спустя десять лет, Ирина – не просто модель, она – главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать!", – отметил Андрей Малахов.

Андрей Малахов своей публикацией дал понять, что тогда сблизился с супермоделью. Например, однажды после "олимпийских" мероприятий телеведущий и манекенщица провели время в кафе, обсуждая детство и родные края: Шейк родом из Еманжелинска (Челябинская область), а он сам – из подобного городка, точнее из Апатитов (Мурманская область). Но ничего интимного, разумеется, между ними и быть не могло, ведь уже тогда он был женат на Наталье Шкулевой.





Напомним, что в юности Ирина Шейк столкнулась с трагедией: ее отец ушел из жизни, когда ей было всего 14. Тогда она взяла на себя роль основного "добытчика" в семье. Жизненный путь восходящей звезды кардинально изменился в 20-летнем возрасте, когда талантливая Гие Джикидзе обнаружила ее потенциал и открыла ей двери в мир моды. Однако начало карьеры было непростым – агенты требовали изменений в ее внешности, включая потерю веса и смену цвета волос на блонд.

Тем не менее с первых доходов в модельном бизнесе Ирина не забыла о своих корнях. Знаменитость отправила €200 своей матери Ольге Шайхлисламовой, которая с радостью поделилась с друзьями новостью о новом диване, купленном на эти средства.

Отметим, что экс-ведущий "Пусть говорят" сопроводил фото неоднозначной подписью. "Наташа, прости", – написал Андрей Малахов в своем блоге. Видимо, телеведущий решил заранее извиниться перед супругой, которая, не исключено, может приревновать.