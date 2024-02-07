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Среда 7 февраля

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Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис

Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис
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Артистка уехала из России почти два года назад. В настоящее время 48-летняя Чулпан Хаматова проживает в Латвии.

Знаменитость переехала из пригорода в центр Риги, обменяв свой дом, построенный девять лет назад и расположенный в 80 километрах от столицы, на просторную квартиру размером 200 квадратных метров. Карьера беглой звезды тоже претерпела изменения: актриса театра и кино осталась без работы. Единственный спектакль Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре был снят с показа из-за рекордно низких продаж билетов в 2024 году.

Сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис. Однако Чулпан не теряет надежду – звезда планирует выступить в октябре в Испании с тремя представлениями музыкально-поэтического спектакля "Сны о рояле", где она прочтет стихи в сопровождении латвийского пианиста Андреаса Осокина. Но не все так гладко: сообщается, что и эти гастроли могут быть отменены, если не будет достаточного числа зрителей. Вот такие перипетии в жизни "народной артистки".

Кстати, зимой Чулпан Хаматова отправилась в Соединенные Штаты – снимается там в кино, правда, далеко не в главной роли. Пока что это единственный проект артистки, и перспектив на участие в сериалах или заметных кинопроизведениях у нее нет.

В своей родной стране Хаматова получала высокие гонорары: за один день на съемочной площадке ей платили 500 тысяч рублей, работа в спектаклях тоже оценивалась в крупные суммы — 264 тысячи за "Горбачева" и 132 тысячи за "Мастера и Маргариту". В Латвии такое вознаграждение невозможно, поскольку в этой стране индустрия кино и сериалов страдает от нехватки финансирования. И там, где фильмы все же производятся, Чулпан Хаматова не пользуется спросом.

7 февраля 2024, 21:13
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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