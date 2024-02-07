"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале

Ольга Бузова вновь публично унизила бывшего мужа.

Громкое расставание звезды "Дома-2" и футболиста прогремело на всю страну в 2016 году. 10-летний юбилей со дня развода не за горами, но его до сих пор не перестают обсуждать. Причем бередят эту некогда глубокую для Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова рану не только поклонники, но и сами бывшие супруги.

Общественность уже давно смирилась с тем, что телеведущая и спортсмен не смогли остаться друзьями после скандального разрыва. Но им эта тема, очевидно, по-прежнему не дает покоя. При любом подходящем случае знаменитости вспоминают друг друга и обмениваются колкостями. На сегодняшний день последний гол в ворота соперника числится за Ольгой Бузовой.

Очередной камень в огород бывшего мужа певица бросила на съемках нового шоу "Это нормально?". Брюнетка поглумилась над Дмитрием Тарасовым на федеральном канале, намекнув, что он давно лишился известности, которой мог похвастаться будучи с ней в браке.

"Его уже не знают, а раньше знали. Зачем я про него напомнила, никто бы не вспомнил", – уязвила экс-супруга телеведущая.

Казалось бы, разве можно так хладнокровно давить на больное человеку, который был когда-то дорог? Однако обидные шутки в арсенале певицы на этом не закончились. Напоследок Ольга Бузова еще раз уколола экс-избранника, заявив, что раньше он был в ее команде, а теперь якобы сам по себе.

Впрочем, вряд ли слова исполнительницы имеют что-то общее с действительностью. Ведь самой надежной командой футболиста является его семья. Спортсмен уже несколько лет счастлив в браке с Анастасией Костенко и готовится стать отцом в четвертый раз. Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Тарасов оставил беременную жену с детьми и трогательно с ними попрощался.