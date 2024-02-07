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Среда 7 февраля

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"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание

"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание
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Дмитриий Исхаков обратился к Полине Гагариной.

Еще несколько лет назад поклонники не могли нарадоваться за певицу, которая, как казалось со стороны, наслаждалась семейным счастьем. Однако в 2020 году союз исполнительницы хита "Спектакль окончен" неожиданно рухнул. Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, с которым жила в браке шесть лет и воспитывала дочь.

Разумеется, расставание столь яркой и красивой пары много месяцев было на устах и активно обсуждалось. На просторах интернета ходили разные слухи и теории о причинах развода. Одни говорили, якобы камнем преткновения стала финансовая несостоятельность фотографа. А другие считали, что артистка приняла решение уйти от мужа из-за новой любви.

Стоит отметить, Дмитрий Исхаков не стал порочить имя бывшей жены и вываливать на всеобщее обозрение подробности их семейной жизни. Ранее "Дни.ру" писали, что экс-супруг Полины Гагариной впервые высказался о разрыве. Но даже тогда фотограф был немногословен и не оправдал ожидания публики, жаждущей пикантных деталей.

Впрочем, о звездной экс-избраннице Исхаков явно не забыл. Накануне бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание в социальных сетях. Мужчина запечатлел себя на фоне афиши грядущего концерта певицы в "Лужниках" и шуточно подписал снимок.

"Ну просто не спрятаться", – обратился к артистке фотограф.

Фото: соцсети/isxakov

Остается только догадываться, таит ли в себе это фото какой-то особый смысл, или же экс-супруг попросту решил подколоть исполнительницу. Но хочется верить, что таким образом Дмитрий Исхаков хотел дать понять, что не держит зла на Полину Гагарину и по-доброму о ней вспоминает.

7 февраля 2024, 19:01
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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