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Среда 7 февраля

19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького 14:34Пауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 14:29"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам 13:07"Если бы не мама": померкшая дочь Любови Успенской зашла слишком далеко 13:00Найдено тело жены Цекало: начато расследование 11:28Брутян довольна? Прилучного заменил молодой сексуальный кореец 11:00Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 10:00"Мой главный мужчина": кому Гузеева призналась в любви за спиной у мужа 09:02"Никогда не дрался": сбежавшего из России Даню Милохина хотят жестко избить 08:32Овощи и фрукты: как приучить ребенка к правильному питанию 08:16Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой 07:50Александр Масляков лишился бизнеса: чей теперь КВН 07:17Чифирок на вечерок: с кем делит камеру СИЗО Блиновская 06:27Тимур Хайдаров – все? В звездную клинику нагрянула проверка 06:03Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи 05:31Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной 03:16У нас классная команда: Соколовский жестко поставил хейтеров на место 02:31Как облегчить симптомы менопаузы? Названо универсальное средство 01:54Как уберечься от деменции? Ученые поделились полезным советом 21:53Карл III смог уделить прилетевшему из США принцу Гарри всего пару минут 21:13Крупно раскошелилась: Летучая потратила на роскошный отпуск стоимость квартиры 20:29Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации 19:3350-летняя Высоцкая без макияжа ошарашила народ своим видом 18:12"С девчонками поразвлекались": показавшая грудь Туктамышева возбудила фанатов 18:08"Сумасшедший": звезда сериала "Реальные пацаны" страдает из-за серьезных проблем 17:52Муж покойной Людмилы Гурченко преподнес Эвелине Бледанс необычный подарок 17:08Обколотая Барановская проболталась о своем первом опыте в 18 лет 16:56Звезда “Давай поженимся!” Сябитова стала жертвой стихийного бедствия 16:35В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой 16:25Закос под Ротару: продюсер раскритиковал участников "Евровидения" из соседней страны 15:58Эксклюзив: Маликов дал комментарий после слухов о разводе с женой 15:13Кейт Миддлтон станет королевой: Карла III разбил рак 14:49"Это навсегда": Подольской сообщили об особенностях 8-летнего сына 13:45Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту 13:15По животу видно: к чему привела связь Волочковой и Шаляпина 12:10"Забить надо": Хакамада дала важный совет россиянам 11:33"Всю ночь напролет": как Брэдли Купер и Кэри Маллиган стали супругами 10:59Дал клятву: почему Чернышев печется о Заворотнюк, и кто за этим стоит 09:17Что ответит Бородина? Омаров вновь сделал предложение любимой 08:21Раскрыт простой секрет сохранения красивой улыбки на всю жизнь 07:45Шоу "Маска" с Киркоровым в жюри перенесли из-за скандала с "голой" вечеринкой 07:10Названы условия досрочного освобождения Михаила Ефремова 05:56Знаменитости оказались на волосок от гибели: что известно о ЧП с самолетом 03:44Свистит как дышит: Анфису Чехову поймали на обмане 03:13Муки и страдания: какие угощения опасны для собак 02:15Как навсегда избавиться от прыщей: секреты чистой кожи
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"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову

"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову
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Татьяна Брухунова после замужества с Евгением Петросяном старается поддерживать образ жены знаменитости.

Основатель театра "Кривое зеркало" Евгений Петросян и Татьяна Брухунова женаты уже более четырех лет. Злые языки поговаривают, что именно концертный директор юмориста разрушила его брак с Еленой Степаненко. Разводились коллеги по сцене громко, скандал прогремел на всю страну.

Стремление Елены Степаненко отсудить от бывшего мужа как можно больше имущества намекало на ее серьезные обиды. Еще бы, даже поклонники сатирика не поняли, как он решился променять столь талантливую, обаятельную и харизматичную женщину на нынешнюю молодуху.

Смущает россиян и тот факт, что Татьяна Брухунова годится Евгению Петросяну во внучки. Иронично, но младший сын народного артиста и его правнук – ровесники. Так или иначе, бывший концертный директор нынче старается поддерживать образ жены знаменитости.

К примеру, молодуха Евгения Петросяна постоянно общается в социальных сетях с подписчиками, часть из которых узнали о ее существовании только после свадьбы с сатириком. Давеча она рассказала публике о любимых шоу.

Татьяна Брухунова выразила симпатию Никите Михалкову. Она призналась, что из всех политических передач смотрит только его авторскую программу "Бесогон". "Кажется, я скоро сделаю исключение", – добавила супруга сатирика, отметив, что собирается также посмотреть интервью Такера Карлсона с президентом России.

7 февраля 2024, 18:11
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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