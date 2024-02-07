"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову

Татьяна Брухунова после замужества с Евгением Петросяном старается поддерживать образ жены знаменитости.

Основатель театра "Кривое зеркало" Евгений Петросян и Татьяна Брухунова женаты уже более четырех лет. Злые языки поговаривают, что именно концертный директор юмориста разрушила его брак с Еленой Степаненко. Разводились коллеги по сцене громко, скандал прогремел на всю страну.

Стремление Елены Степаненко отсудить от бывшего мужа как можно больше имущества намекало на ее серьезные обиды. Еще бы, даже поклонники сатирика не поняли, как он решился променять столь талантливую, обаятельную и харизматичную женщину на нынешнюю молодуху.

Смущает россиян и тот факт, что Татьяна Брухунова годится Евгению Петросяну во внучки. Иронично, но младший сын народного артиста и его правнук – ровесники. Так или иначе, бывший концертный директор нынче старается поддерживать образ жены знаменитости.

К примеру, молодуха Евгения Петросяна постоянно общается в социальных сетях с подписчиками, часть из которых узнали о ее существовании только после свадьбы с сатириком. Давеча она рассказала публике о любимых шоу.

Татьяна Брухунова выразила симпатию Никите Михалкову. Она призналась, что из всех политических передач смотрит только его авторскую программу "Бесогон". "Кажется, я скоро сделаю исключение", – добавила супруга сатирика, отметив, что собирается также посмотреть интервью Такера Карлсона с президентом России.