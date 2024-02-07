Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским

Юлия Высоцкая решилась на откровенность перед огромной аудиторией.

Окружающие относятся к браку Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой по-разному. Одни считают эту пару очень гармоничной, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Другие, напротив, критикуют супругов и называют их союз неравным. Но как бы люди ни воспринимали эту семью, один очевидный факт оспорить невозможно – на сегодняшний день она является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Многие не перестают удивляться, как звездной чете удается сохранять такую идиллию в отношениях. Быть может, дело в том, что супруги не растворяются друг в друге, а остаются самостоятельными личностями? Пока Андрей Кончаловский продолжает добиваться новых высот в режиссерской карьере, его жена не сидит без дела и зарабатывает на своем любимом хобби.

Большая часть зрителей знает Юлию Высоцкую благодаря ее кулинарному шоу "Едим дома". Уже больше 20 лет актриса создает пошаговые инструкции для любителей готовки и воплощает на кухне самые смелые идеи. Однако не все знают, что съемки программы проходят не в специально оборудованной студии, а прямо в семейном доме знаменитых супругов.

Разумеется, над созданием новых выпусков передачи жена Андрея Кончаловского работает не одна. Пока блондинка воплощает на своей кухне кулинарные шедевры, за кадром трудится целая съемочная группа. Долгое время оставалось загадкой, как выглядят члены команды актрисы. Накануне Высоцкая наконец раскрыла этих тайных мужчин в ее браке с Кончаловским.





Актриса опубликовала в социальных сетях ролик, в котором показала процесс подготовки к съемкам. Звезда не только запечатлела лица своих помощников и операторов, но и продемонстрировала, какой беспорядок царит у нее дома во время рабочей суеты. В такие моменты знаменитая кухня оказывается буквально завалена техникой и аппаратурой.

"Банда в сборе, погнали!" – подписала кадры супруга Андрея Кончаловского.

А ранее "Дни.ру" писали, что оскорбленная Юлия Высоцкая ополчилась на россиян.