"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте

Кристина Орбакайте лишилась возможности выступать после давления со стороны активистов.

Некогда народная артистка СССР Алла Пугачева была чуть ли не главным человеком в российском шоу-бизнесе. Важнейшие вопросы на эстраде не решались без учета ее позиции. Примадонна, как утверждают злые языки, могла обеспечить карьеру молодым звездам или, наоборот, перекрыть кислород конкурентам. Разумеется, Кристина Орбакайте пользовалась высоким покровительством матери.

Однако все изменилось после бегства Аллы Пугачевой из России. От нее отвернулись многие поклонники и даже коллеги. Кристина Орбакайте не отказалась от отечественной сцены и не делала резких заявлений, однако и она попала под санкции. Недавно на ее персону обратили пристальное внимание патриотично настроенные активисты.

Общественники были возмущены двумя фактами. Во-первых, Кристина Орбакайте за минувшие два года так и не заявила о поддержке России. Во-вторых, певица владеет имуществом в США и предпочитает жить за океаном. На родину она приезжает в основном для заработков.

Народ поддержал позицию активистов и после волны критики организаторы начали отменять концерты звезды. Неожиданно артистку решил добить ее коллега Оскар Кучера. Актер как будто бы разочаровался в исполнительнице.

На своей страничке в Telegram он подчеркнул, что дочь Аллы Пугачевой обнималась с людьми, критикующими нашу страну. Кроме того, звезду не устроило выступление Кристины Орбакайте в наряде в цветах флага соседней страны. "Никаких больше вечеринок", – сыронизировал Оскар Кучера.