Пауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников

В социальных сетях Максима Виторгана появился душераздирающий пост.

Еще несколько лет назад сын Эммануила Виторгана считался одним из самых востребованных российских актеров. Артист ежегодно снимался в нескольких проектах, поэтому практически не сходил с экранов. Но теперь Максим Виторган не может похвастаться такой же процветающей карьерой, какая у него была раньше.

Дело в том, что в последнее время актера практически полностью лишили работы и новых ролей. А в одном из проектов, как писали "Дни.ру" ранее, его и вовсе неожиданным образом заменили. Бывший муж Ксении Собчак снялся в сериале "Контакт", но в финальной версии его невозможно узнать. Создатели сделали из Виторгана совершенно другого человека с помощью искусственного интеллекта.

Очевидно, череда профессиональных трудностей тревожит артиста, ведь актерское ремесло приносило ему доход. Но даже в такой непростой ситуации Максим Виторган не отвернулся от искусства. На днях он поделился в блоге своими впечатлениями о творчестве коллег по цеху – Данилы Козловского и Саввы Савельева.

Сын Эммануила Виторгана оценил совместную работу актера и режиссера – музыкальный спектакль "FRANK". Постановка оставила у артиста самые приятные впечатления и задела его за живое. Экс-супруг Ксении Собчак рассказал, что испытал настолько сильные эмоции от увиденного, что у него едва не выскочило сердце из груди.

"Если цель зрителя любого произведения искусства – катарсис, то у меня было. Там была одна пауза... Если бы она продлилась еще чуть дольше, у меня выпрыгнуло бы сердце", – вот какими стали последние слова в посте Максима Виторгана для поклонников.