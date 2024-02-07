"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам

Широкой аудитории Юрий Лоза известен больше не как певец или композитор, а как автор скандальных заявлений.

Неделю назад Автор и исполнитель песен Юрий Лоза отметил юбилей, музыканту исполнилось 70 лет. Главным хитом в жизни композитора остается "Плот", записанный аж сорок лет назад. Вспомнить другие работы барда мало кто сможет. Зато у публики на слуху бесконечные жесткие заявления, сделанные звездой.

Юрий Лоза неоднократно становился героем скандалов. Не то что бы он принимал в них непосредственное участие, просто многие события в жизни российского шоу-бизнеса не обходились без чрезвычайно важного мнения артиста. Бард никогда не стеснялся в выражениях.

Юрий Лоза всегда мог жестко припечатать к стенке любую звезду, при этом он обходился без нецензурных оскорблений. Однако композитор испортил карьеру коллегам по сцене не только из-за критики.

Как известно, отечественные звезды зачастую включают в свой репертуар хиты других артистов, договариваясь об авторских правах. Но с автором песни "Плот" этот трюк не прокатывает. В интервью Пятому каналу он заявил, что запрещает исполнять свои творения другим музыкантам.

"Когда-то классик сказал: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами", – подчеркнул Юрий Лоза.

Исполнитель уверен, что другие звезды не должны раскручиваться и зарабатывать деньги, используя его песни. "Этого я не разрешаю", — отрезал юбиляр.