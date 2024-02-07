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Среда 7 февраля

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"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам

"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам
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Широкой аудитории Юрий Лоза известен больше не как певец или композитор, а как автор скандальных заявлений.

Неделю назад Автор и исполнитель песен Юрий Лоза отметил юбилей, музыканту исполнилось 70 лет. Главным хитом в жизни композитора остается "Плот", записанный аж сорок лет назад. Вспомнить другие работы барда мало кто сможет. Зато у публики на слуху бесконечные жесткие заявления, сделанные звездой.

Юрий Лоза неоднократно становился героем скандалов. Не то что бы он принимал в них непосредственное участие, просто многие события в жизни российского шоу-бизнеса не обходились без чрезвычайно важного мнения артиста. Бард никогда не стеснялся в выражениях.

Юрий Лоза всегда мог жестко припечатать к стенке любую звезду, при этом он обходился без нецензурных оскорблений. Однако композитор испортил карьеру коллегам по сцене не только из-за критики.

Как известно, отечественные звезды зачастую включают в свой репертуар хиты других артистов, договариваясь об авторских правах. Но с автором песни "Плот" этот трюк не прокатывает. В интервью Пятому каналу он заявил, что запрещает исполнять свои творения другим музыкантам.

"Когда-то классик сказал: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами", – подчеркнул Юрий Лоза.

Исполнитель уверен, что другие звезды не должны раскручиваться и зарабатывать деньги, используя его песни. "Этого я не разрешаю", — отрезал юбиляр.

7 февраля 2024, 14:29
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: www.instagram.com/ efremenkovvvva/

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