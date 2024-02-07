"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького

Сергей Астахов объяснился перед публикой за недавний скандал с его участием.

Как известно, в жизни каждого человека случаются взлеты и падения. Особенно это касается артистов, за каждым действием и словом которых следит многомиллионная публика. Сейчас такой момент настиг и известного актера Сергея Астахова.

Недавно на просторах Интернета разгорелся громкий скандал с участием знаменитости. На артиста обрушилась волна критики после выступления в Ярославской области. Некоторые зрители остались недовольны постановкой "Что творят мужчины". По их словам, актеры забывали текст и позволяли себе выкрикивать бранные слова прямо со сцены. В беседе с Пятым каналом Сергей Астахов ответил на обвинения и объяснился.

Актер подчеркнул, что он и его коллеги не могут нести ответственность за то, насколько точно зрители поняли задумку режиссера и специфику театра. Тем не менее артист признает, что спектакль, который многие критикуют, не удался. В интервью Астахов честно рассказал, почему все пошло не так, как задумывалось.





По словам звезды театра и кино, отчасти в случившемся виноваты ее коллеги. Сергей Астахов признался, что один из актеров заболел незадолго до спектакля, а человек, который должен был его заменить, не справился с задачей. К тому же, у самого артиста сейчас не самый простой период в жизни.

"Поэтому коллектив актерский – это когда все вместе. Один подводит, сыпется все", – прокомментировал случившееся деятель искусства.



Ранее "Дни.ру" писали, у 54-летнего Астахова родился сын. Малыша актеру подарила избранница, которая младше его на 16 лет. А теперь кувыркавшийся с молодухой артист практически сдался из-за маленького. По словам звезды, после прибавления они с возлюбленной напрочь забыли про полноценный сон и отдых.

Сейчас актер вынужден не только активно работать, но и заботиться о ребенке. Он не скрывает, что с трудом выдерживает такой бешеный ритм жизни. Однако взять перерыв в карьере Сергей Астахов не может, ведь ему нужно обеспечивать семью.