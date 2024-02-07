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Среда 7 февраля

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Найдено тело жены Цекало: начато расследование

Найдено тело жены Цекало: начато расследование
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Американская модель Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Она младше мужа на 30 лет.

Некогда Александр Цекало был одним из самых востребованный и высокооплачиваемых отечественных продюсеров и артистов. Вместо со второй супругой Лолитой Милявской в составе кабаре-дуэта "Академия" шоумен покорил сердца миллионов россиян.

Успехом у нашего зрителя пользовались и картины, к производству которых был причастен Александр Цекало. Одним из самых рейтинговых его проектов стал сериал "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли. Лента о приключениях представителя золотой молодежи, ставшего полицейским даже была выкуплена американским сервисом Netflix.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

К слову, Александр Цекало смог продать сериал для дальнейшей адаптации в несколько стран, в то числе, в Южную Корею. Дорама Flex X Cop уже вышла на экраны. Сюжет практически не отличается, однако содержательно в ней больше национального колорита.

Павла Прилучного в корейской адаптации "Мажора" заменил молодой сексуальный актер Ан Бо Хен, о чем ранее писали "Дни.ру". Однако там сыграли не только местные звезды. Александр Цекало, будучи членом съемочной группы, смог протащить в сериал свою четвертую жену, американскую модель Дарину Эрвин.

Ее тело, лежащее в кровати с закрытыми глазами, зрители обнаружили в одном из эпизодов. Расследованием очередного дела будут заниматься детектив Джин И Су (Ан Бо Хен) и его напарница. Кстати, молодая жена Александра Цекало уже поделилась в соцсетях кадрами из фильма.

7 февраля 2024, 13:00
Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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