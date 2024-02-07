"Если бы не мама": померкшая дочь Любови Успенской зашла слишком далеко

Еще несколько лет назад вся страна обсуждала драму в семье Любови Успенской. Казалось, артистка никогда не помирится с дочкой, которая от нее отвернулась и начала вести сомнительный образ жизни. Однако Татьяна Плаксина доказала, что измениться может каждый.



Сегодня между звездной мамой и наследницей вновь царит идиллия и взаимопонимание. Любовь Успенская не только воссоединилась с единственной дочерью, но и плотно взялась за ее творческую карьеру. Теперь Татьяна Плаксина покоряет музыкальные вершины под псевдонимом Pacha Tati.



Год назад дочь артистки представила публике свою первую авторскую работу. Восходящая звезда выпустила собственную песню "Чудо" и сняла на нее клип. Некоторые предполагали, что карьера исполнительницы не продвинется дальше дебютной композиции. Однако Плаксина продолжает творить назло недоброжелателям.

Кто бы мог подумать, что наследница Любови Успенской так серьезно возьмется за певческую деятельность. Но она зашла уже слишком далеко, чтобы отступать. Накануне у Татьяны состоялась премьера очередного творения. Она выпустила новую песню "О нем", у которой есть все шансы стать хитом.

В личном блоге Pacha Tati опубликовала не только отрывок композиции, но и анимированную обложку к ней. На снимке Плаксина предстала померкшей из-за черно-белого фильтра. Тусклая обработка не скрыла, а лишь подчеркнула невероятную красоту и обаяние исполнительницы. Очевидно, сейчас Любовь Успенскую как никогда переполняет гордость за свою кровиночку. Однако поклонники звездной семьи не перестают размышлять о том, что стало бы с Татьяной без заботы ее любящей мамы.

"Если бы не мама((( Без слов", – написала в комментариях одна из пользовательниц.

А ранее "Дни.ру" писали, что преобразившаяся дочь Любови Успенской блеснула стройной фигурой в мини.