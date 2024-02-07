Брутян довольна? Прилучного заменил молодой сексуальный кореец

Павел Прилучный стал мировой знаменитостью, исполнив роль полицейского в сериале "Мажор".

Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный начал покорять творческий Олимп еще в детстве. За годы активной карьеры 36-летний артист снялся в нескольких рейтинговых лентах, однако настоящую славу ему принес сериал "Мажор".

В этом фильме Павел Прилучный исполнил роль Игоря Соколовского – представителя золотой молодежи, пожелавшего служить в полиции в качестве оперативника. Картина имела оглушительный успех и принесла звезде несколько профессиональных наград.

Более того, "Мажор" стал первым отечественным сериалом, права на показ которого приобрела компания Netflix. Коммерческий успех позволил продюсерам выпустить еще три сезона детективной киноленты, а также несколько полнометражных фильмов про "мажора", ставшего полицейским.

Со временем права на сериал приобрели несколько зарубежных кинокомпаний. В конце января 2024 года, когда российскому оригиналу исполнилось уже десять лет, на южнокорейские экраны вышла адаптация "Мажора" под названием Flex X Cop. Там Павла Прилучного заменил молодой сексуальный актер Ан Бо Хен.

Идея корейской версии, с которой ознакомился корреспондент "Дни.ру", практически не отличается от российской. Однако, разумеется, содержание лента адаптировано под местные реалии.

Остается открытым вопрос, посмотрела ли дораму Зепюр Брутян, супруга Павла Приличного, и довольна ли она корейским вариантом ее любимого "мажора"?