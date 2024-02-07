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Среда 7 февраля

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Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец

Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец
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Наследница Дмитрия Маликова показала подписчикам в социальных сетях очаровательные снимки.

Исполнитель хита "С чистого листа" входит в число тех немногих знаменитостей, которые состоялись не только в карьере, но и в семейной жизни. Сегодня Дмитрия Маликова часто называют примером образцового мужа и отца. Неудивительно, что его дочь Стефания выросла такой красавицей и умницей.

Стеша Маликова известна как яркая представительница современной золотой молодежи. В свои 23 года девушка может позволить себе жить так, как другие только мечтают. Поэтому социальные сети наследницы артиста пестрят ее снимками в роскошных нарядах и кадрами, сделанными во время путешествий.

Накануне представительница звездной семьи в очередной раз порадовала подписчиков новым контентом. Дочь Дмитрия Маликова нагулялась по солнечному побережью и вернулась в блог с сюрпризом – кадрами с уличной фотосессии.

Стефания опубликовала в социальных сетях серию летних и жизнерадостных снимков. Для фотосессии на берегу девушка выбрала базовый наряд – классические голубые джинсы и белую футболку. Волосы Маликова собрала в небрежный пучок, а вместо макияжа ее лицо украсила счастливая улыбка.

Новый пост вызвал у подписчиков наследницы певца бурную реакцию. Почитатели оставили девушке десятки комментариев с комплиментами. Одни отметили, что Стеша прекрасно выглядит, другие похвалили ее за позитивный настрой, а третьи и вовсе написали, что на фото дочь знаменитого артиста кажется совсем юной.

"Прекрасная леди", "Красотка неземная", "Вы всегда позитивная. Младенец", – прокомментировали снимки пользователи.

7 февраля 2024, 11:00
Дмитрий Маликов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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