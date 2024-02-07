"Никогда не дрался": сбежавшего из России Даню Милохина хотят жестко избить

Даня Милохин столкнулся с огромным количеством проблем и вляпался в огромный скандал, когда покинул родину.

Некогда Даня Милохин был чуть ли не самым популярным и высокооплачиваемым российским тиктокером. Карьеру блогера он начал в 2019 году, а уже через год ворвался в мир большого шоу-бизнеса, вступив в Dream Team House. Тогда же он попробовал себя в роли музыканта.

Музыкальная карьера Дани Милохина тоже пошла в году и со временем он стал неким образом своего поколения, а совместный проект с Николаем Басковым позволил начинающей звезде выйти на новый уровень популярности. И все было прекрасно у тиктокера: успех, слава, деньги...

Однако Даня Милохин, видимо, не привыкший к высоким профессиональным стандартам и элементарной ответственности, разрушил все собственными руками. В 2022 году он вляпался в огромный скандал, отказавшись от контрактных обязательств с Первым каналом.

По ходу сезона блогер покинул шоу "Ледниковый период", поссорившись с продюсером проекта Ильей Авербухом и напарницей Евгений Медведевой. Дальнейшие скитания по эмигрантским квартирам за границей способствовали опустошению карманов одного из самых богатых тиктокеров России.

Перебравшись в Дубай, Даня Милохин стал соглашаться на весьма сомнительные проекты, чтобы заработать денег. Теперь его хотят жестко избить – без этого нельзя одержать победу в профессиональных боях, которыми занялся блогер. О первом бое он сообщил в социальных сетях.

"Это мой первый бой. Я никогда не дрался перед телезрителями, я вообще никогда не дрался. Но я уверен, что соберусь с силами и покажу все, на что способен", – отметил Даня Милохин.

Он также подчеркнул, что не собирается останавливаться после первой профессиональной схватки. К слову, бой с участием блогера состоится совсем скоро, 16 февраля.