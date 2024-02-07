Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой

Невосполнимая утрата и для близких, и для поклонников творчества актрисы.

Умерла Елена Сафронова. Женщина не дожила до своего 72 дня рождения, сообщает телеканал "360". Актриса до последнего дня играла на сцене театра в городе Могилев. Учреждению культуры она отдала 43 года.

Информация о смерти Елены Сафроновой стала шоком и для близких, и для друзей, и для преданных поклонников творчества артистки. Десятки образов, которые она воплощала на сцене, навсегда останутся в памяти ценителей искусства.

"Незаменимый артист, настоящий мастер сцены, чудесный человек и, конечно же, профессионал дела", – вспоминают ушедшую звезду коллеги.

Снималась Елена Ивановна и в кино. Зрители могут помнить ее роли в сериалах "Мухтар. новый след", "Семейный детектив" и других. О причинах смерти артистки не сообщается. Церемония прощания состоится 8 февраля в родном для женщины театре, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".