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Среда 7 февраля

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Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой

Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой
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Невосполнимая утрата и для близких, и для поклонников творчества актрисы.

Умерла Елена Сафронова. Женщина не дожила до своего 72 дня рождения, сообщает телеканал "360". Актриса до последнего дня играла на сцене театра в городе Могилев. Учреждению культуры она отдала 43 года.

Информация о смерти Елены Сафроновой стала шоком и для близких, и для друзей, и для преданных поклонников творчества артистки. Десятки образов, которые она воплощала на сцене, навсегда останутся в памяти ценителей искусства.

"Незаменимый артист, настоящий мастер сцены, чудесный человек и, конечно же, профессионал дела", – вспоминают ушедшую звезду коллеги.

Снималась Елена Ивановна и в кино. Зрители могут помнить ее роли в сериалах "Мухтар. новый след", "Семейный детектив" и других. О причинах смерти артистки не сообщается. Церемония прощания состоится 8 февраля в родном для женщины театре, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

7 февраля 2024, 08:16
Свечи. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Могилевский областной Театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича• Требует проверки

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