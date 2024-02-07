Александр Масляков лишился бизнеса: чей теперь КВН

82-летний основатель компании уже больше года не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем.

Творческое объединение "АМиК", владеющее КВН, больше не принадлежит ни Александру Маслякову, ни его супруге. О масштабных трансформациях в организации сообщает телеканал "360".

Ранее Александр Васильевич владел основной частью фирмы. Ему принадлежал 51%, оставшиеся 49% были у супруги Светланы. Позже часть была выделена общему сыну звездной четы. Сейчас же весь пакет долей передан Александру Александровичу Маслякову, уточняет RT.

Примечательно, что Сан Саныч, как его часто называют участники КВН, не смог или не захотел продолжать дело отца – вести программу, напоминает "Царьград". Организаторам игры приходится менять тех, кто приветствует зрителей и объявляет команды. До 2022 года этим занимался Масляков-старший. Все изменила коронавирусная инфекция. Из-за преклонного возраста болезнь протекала тяжело и, вероятно, организм дал сбой. Основатель КВН так и не вернулся на сцену. Сейчас его заменяют Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Валдис Пельш, Александр Олешко, Дмитрий Хрусталев.

Примечательно, что с КВН у Александра Маслякова связана вся жизнь. С женой Светланой Александр Васильевич познакомился в конце 70-х, когда она пришла работать ассистентом режиссера программы. Сын ранее вел премьер-лигу, невестка является директором дома "КВН". Единственная внучка знаменитого ведущего тоже пробовала продолжать семейное дело. Она вела детский КВН, но особых успехов, как считают зрители, не добилась. Пользователи Сети и вовсе считают, что "КВН уже не тот". Шутки перестали быть смешными, а участники команд используют площадку лишь для того, чтобы "засветиться" на федеральном канале.