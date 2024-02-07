Чифирок на вечерок: с кем делит камеру СИЗО Блиновская

Марафонья мать вряд ли ожидала, что правосудие настолько быстро настигнет ее.

Подозреваемую в совершении преступления в экономической сфере направили в СИЗО-6. Мера пресечения для Елены Блиновской была изменена с домашнего ареста на заключение после выявленных нарушений, сообщает телеканал "360". Очевидцы, которые присутствовали на судебном процессе, отмечают удивление на лице организатора марафонов. Женщина не ожидала, что ее отправят за решетку. Вероятно, поэтому с собой у нее не было вещей, их позже привез супруг.

После того, как Блиновская попала в изолятор, она провела несколько дней в карантинной зоне. Вместе с ней одно помещение делили 20 человек. Накануне, как сообщает RT, женщину перевели в четырехместную камеру. Известно, что одна соседка является доктором наук, вторая имеет кандидатскую степень.

Вероятно, дамам будет вместе интересно, так как уровень образования соответствует. Сама Блиновская в интервью с Ксенией Собчак заявляла, что у нее есть экономическое образование и десятки пройденных курсов по повышению квалификации. Рискнет ли Елена "плюнуть в рожу" своим сокамерницам за неудобные темы – большой вопрос. При этом она не постеснялась заявить такое Ксении Собчак.

"Нормально искать простой путь. Все средства хороши, если они никому не вредят и приводят к результату", – заявляла любительница марафонов желаний.

"Царьград" напомнил, что следующее заседание по делу Елены Блиновской назначено на начало марта. Женщину обвиняют в неуплате налогов на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Сейчас материалы уголовного дела объемом 28 томов изучают юристы обвиняемой.