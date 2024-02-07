Тимур Хайдаров – все? В звездную клинику нагрянула проверка

В прошлом году имя пластического хирурга часто упоминалось в громких скандалах известных персон.

Накануне в клинику пластической хирургии звездного доктора Тимура Хайдарова пришла комиссия. Представители Росздравнадзора лично увидят, каким образом строится работа в медицинском учреждении. действия и выводы экспертов будут находиться под контролем Генпрокуратуры РФ, сообщает "Пятый канал".

О подготовке к проверке Хайдаров знал заранее. Более того, пластический хирург объяснил причины внимания к учреждению со стороны надзорного ведомства.

"Все верно. Так и есть. Это плановая проверка", — ответил он на вопрос о работе инспекторов.

Тимур Хайдаров также подчеркнул, что подобная процедура является стандартной. Она необходима для контроля требований, предъявляемых для российских медицинских учреждений. Процедура помогает оградить будущих пациентов от некачественных услуг, ведь при выявлении нарушений клинике выдадут соответствующие предписания. если требования не выполнить, то и лицензия будет отозвана.

Звездный доктор подчеркнул, что проверка никак не связана со скандалами, которые разразились вокруг его имени в прошлом году. Напомним, что весь отечественный шоу-бизнес раскололся на три части. Кому-то было все равно на происходящее вокруг клиники и пластических операций. Еще часть встала на сторону Филиппа Киркорова. Примадонн не только воспользовался услугами Тимура Хайдарова, но и остался ими очень доволен. Не разделяли мнения исполнителя хита "Зайка моя" Любовь Успенская и Слава. Женщины пожаловались на осложнения, которые якобы возникли у них после обращения к звездному доктору.