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Среда 7 февраля

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Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи

Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи
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У любимого миллионами актера все чаще проявляются серьезные проблемы с сердцем.

Заслуженный артист вновь оказался в стенах лечебного учреждения. 74-летний актер сам пришел в больницу, сообщает "Пятый канал". Госпитализация потребовалась немолодому мужчине для проведения плановой операции. Михаил Боярский испытывает проблемы с сердцем. В конце ноября прошлого года у него произошел инфаркт. Потребовалась помощь врачей. к счастью, специалисты успели провести необходимые мероприятия для стабилизации состояния народного любимца.

По предварительной информации, артисту проведут коронарографию, а также стентирование. Учитывая возраст пациента и наличие сопутствующих недугов, врачи не дают никаких прогнозов – не принято. Вероятно, даже самые опытные специалисты верят в то. что можно сглазить. Лучше рассказать о ситуации и состоянии после завершения всех необходимых процедур.

Ранее Михаил Боярский отказался от всех долей в бизнесе, принадлежащим его семье. Сам он объяснил это тем, что не хочет вникать в нюансы ведения дела. Сейчас его основная задача – как можно дольше сохранять возможность радовать близких и наслаждаться жизнью. У артиста двое детей и четверо внуков. Он с большим удовольствием проводит с ними свободное время.

Фильмография артиста насчитывает десятки известнейших лент. Среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мушкетеры двадцать лет спустя" и другие. Голосом Михаила Боярского разговаривают мультипликационные герои: Пират из "Голубого щенка", иван из "Летучего корабля", кот из всех частей ленты "Иван Царевич и Серый Волк".

7 февраля 2024, 06:03
Михаил Боярский. Фото: © Anatoly Lomokhov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

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