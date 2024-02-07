Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи

У любимого миллионами актера все чаще проявляются серьезные проблемы с сердцем.

Заслуженный артист вновь оказался в стенах лечебного учреждения. 74-летний актер сам пришел в больницу, сообщает "Пятый канал". Госпитализация потребовалась немолодому мужчине для проведения плановой операции. Михаил Боярский испытывает проблемы с сердцем. В конце ноября прошлого года у него произошел инфаркт. Потребовалась помощь врачей. к счастью, специалисты успели провести необходимые мероприятия для стабилизации состояния народного любимца.

По предварительной информации, артисту проведут коронарографию, а также стентирование. Учитывая возраст пациента и наличие сопутствующих недугов, врачи не дают никаких прогнозов – не принято. Вероятно, даже самые опытные специалисты верят в то. что можно сглазить. Лучше рассказать о ситуации и состоянии после завершения всех необходимых процедур.

Ранее Михаил Боярский отказался от всех долей в бизнесе, принадлежащим его семье. Сам он объяснил это тем, что не хочет вникать в нюансы ведения дела. Сейчас его основная задача – как можно дольше сохранять возможность радовать близких и наслаждаться жизнью. У артиста двое детей и четверо внуков. Он с большим удовольствием проводит с ними свободное время.

Фильмография артиста насчитывает десятки известнейших лент. Среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мушкетеры двадцать лет спустя" и другие. Голосом Михаила Боярского разговаривают мультипликационные герои: Пират из "Голубого щенка", иван из "Летучего корабля", кот из всех частей ленты "Иван Царевич и Серый Волк".