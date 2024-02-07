Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной

Певица потеряла почти 30 килограммов, заметно преобразившись.

59-летняя исполнительница золотых хитов группы "Мираж" не стала скрывать, как именно она похудела. Оказалось, что Маргарита Суханкина решилась на операцию по уменьшению желудка, сообщает WomanHit.

Женщина призналась, что самостоятельно не смогла справиться с лишним весом Когда килограммы стремительно прибавлялись и их количество превысило сто, пришлось обращаться к специалистам. Врачи разъяснили, что из-за возраста метаболизм снижается и похудеть у людей без вмешательства из вне вряд ли получится. Огромную помощь Суханкиной оказал шоумен Александр Морозов. Несколько лет назад он сам воспользовался подобными услугами – прошел процедуру уменьшения желудка и привел тело в порядок.

После окончания реабилитации певица расцвела. Она призналась, что появилась невероятная энергия и желание жить и радоваться.

"Я стала как будто летать. Если раньше мне было тяжело вставать по утрам, присутствовала сонливость, порой ничего не хотелось делать, то сейчас я соскакиваю ни свет, ни заря, бегаю с детьми и животными", – поделилась артистка.

Часто после проведения операции по ушиванию желудка приходится вновь ложиться под нож хирурга. Врачи убирают лишнюю кожу, которая остается растянутой. Маргарита Суханкина призналась, что ей повезло. Кожные покровы стали чуть мягче, но не утратили упругости. Поэтому еще одна операция не потребовалась.

Певица не видит ничего страшного в обращении к врачам для сохранения красоты и молодости. Маргарита Суханкина не скрывает, что обращается к косметологам, посещает массажиста и очень радуется возможности подольше оставаться привлекательной.