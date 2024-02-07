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Среда 7 февраля

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Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной

Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной
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Певица потеряла почти 30 килограммов, заметно преобразившись.

59-летняя исполнительница золотых хитов группы "Мираж" не стала скрывать, как именно она похудела. Оказалось, что Маргарита Суханкина решилась на операцию по уменьшению желудка, сообщает WomanHit.

Женщина призналась, что самостоятельно не смогла справиться с лишним весом Когда килограммы стремительно прибавлялись и их количество превысило сто, пришлось обращаться к специалистам. Врачи разъяснили, что из-за возраста метаболизм снижается и похудеть у людей без вмешательства из вне вряд ли получится. Огромную помощь Суханкиной оказал шоумен Александр Морозов. Несколько лет назад он сам воспользовался подобными услугами – прошел процедуру уменьшения желудка и привел тело в порядок.

После окончания реабилитации певица расцвела. Она призналась, что появилась невероятная энергия и желание жить и радоваться.

"Я стала как будто летать. Если раньше мне было тяжело вставать по утрам, присутствовала сонливость, порой ничего не хотелось делать, то сейчас я соскакиваю ни свет, ни заря, бегаю с детьми и животными", – поделилась артистка.

Часто после проведения операции по ушиванию желудка приходится вновь ложиться под нож хирурга. Врачи убирают лишнюю кожу, которая остается растянутой. Маргарита Суханкина призналась, что ей повезло. Кожные покровы стали чуть мягче, но не утратили упругости. Поэтому еще одна операция не потребовалась.

Певица не видит ничего страшного в обращении к врачам для сохранения красоты и молодости. Маргарита Суханкина не скрывает, что обращается к косметологам, посещает массажиста и очень радуется возможности подольше оставаться привлекательной.

7 февраля 2024, 05:31
Маргарита Суханкина. Фото: © Natalia Shakhanova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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