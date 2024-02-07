У нас классная команда: Соколовский жестко поставил хейтеров на место

Молодой мужчина продолжает покорять вершины киноиндустрии.

Еще до премьеры адаптированной российской версии культового сериала "Постучись в мою дверь" в Сети разгорелись споры. Хейтеры, не дождавшись даже первых серий, раскритиковали и режиссерскую работу, и идею, и подбор актеров. Напомним, что главная женская роль досталась Лиане Гриба, мужская – Никите Волкову. Роль друга главного героя сыграет Влад Соколовский. На онлайн-площадках первая серия выйдет 12 февраля, напоминает женский журнал "Клео.ру".

32-летний исполнитель хитов начала двухтысячных не стал скрывать своего раздражения из-за враждебных высказываний пользователей. При этом Соколовский понимает, что критика важна. Благодаря замечаниям, можно сделать последующие проекты интереснее. Важно лишь, чтобы в уточнениях пользователей всегда был конструктив. В противном случае, это обычный завистливый хейт.

"Всегда выполняю свою работу максимально вовлеченно и отдаюсь процессу с удовольствием. У нас была отличная команда", – рассказал Соколовский.

Актер считает, что при работе над отечественной адаптацией турецкого сериала, ставшего культовым, все потрудились отлично. Каждый выкладывался полностью. Зрителям же стоит дождаться премьерных серий, чтобы сформировать адекватное мнение.

Напомним, что несколько лет назад Влад Соколовский начал покорять вершины российского кинобизнеса. В его фильмографии пока около десятка лент. Молодой человек сыграл: друга главного героя в сериале "The Телки", преподавателя в "Моей большой тайне" и телеведущего в ситкоме "Универ. Новая общага".