Сегодня общественность ошарашила новость о том, что Карл III болен раком. Принц Гарри поехал навестить отца, однако у того нашлось лишь несколько минут на встречу.

После новости о том, что король Великобритании страдает от онкологии, герцог Сассекский отправился из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы навестить отца. Однако Карл III смог уделить прилетевшему из США принцу Гарри всего пару минут.

Оказалось, что вернуть теплые отношения с первой встречи родственникам не удалось. Дело в том, что король Великобритании сейчас сильно занят. Карл III готовится к переезду из Лондона в Сандрингемский дворец в Норфолке. Поэтому ему и некогда было пообщаться с наследником, который прибыл из США.

Стоит отметить, что в последний раз Карл III и принц Гарри виделись полтора года назад. Это произошло на коронации короля Великобритании после похорон Елизаветы II. Однако и эта встреча была недолгой. Уже через несколько часов после начала торжественного мероприятия герцог Сассекский вернулся обратно в США. Отношения между отцом и сыном испортились после того, как принц Гарри опубликовал мемуары про конфликты в королевской семье.

Часть обязанностей короля теперь упадут на плечи принца Уэльского. Ради этого ему пришлось бросить любимую супругу, которая недавно перенесла тяжелую операцию на живот. Премьер-министр заверил, что болезнь у Карла III была обнаружена на начальном этапе, поэтому причин для беспокойств нет.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации.