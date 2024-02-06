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Вторник 6 февраля

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Крупно раскошелилась: Летучая потратила на роскошный отпуск стоимость квартиры

Крупно раскошелилась: Летучая потратила на роскошный отпуск стоимость квартиры

Популярная телеведущая решила отдохнуть на широкую ногу. Стало известно, сколько Елена Летучая потратила в отпуске.

Новый год многие российские звезды решили начать с отдыха. Например, Лера Кудрявцева отправилась в Дубай, а Агата Муцениеце провела время с подругами в Таиланде. Экс-ведущая шоу "Ревизорро" решила не останавливаться лишь на одном курорте. Так, Елена Летучая сначала улетела на Мальдивы, а потом уехала в Сочи.

В отпуск популярная артистка поехала вместе со своей мамой. В микроблоге она активно демонстрировала подробности своего времяпрепровождения. Стоит отметить, что ведущая крупно раскошелилась ради незабываемого путешествия на Мальдивы. Известно, что на отпуск Елена Летучая потратила стоимость квартиры. Многие россияне, проживающие в регионах, за эту стоимость приобретают себе недвижимость.

Экс-ведущая программы "Ревизорро" вместе с мамой успели пожить в трех разных отелях. Стоимость проживания на одной из вилл оценивается в полмиллиона рублей. За такую цену артистка получила личный бассейн, горку для спуска в воду из ее номера, а также террасу и патио.

В другом отеле стоимость проживания за одну ночь составляла 280 тысяч рублей. Известно, что Елена Летучая с мамой проживали там три дня. Они разместились в номере класса люкс с личным бассейном.

За четыре дня проживания в третьем отеле актриса заплатила чуть больше полумиллиона. Таким образом, приблизительная сумма отдыха составила почти два миллиона рублей.

Ранее "Дни.ру" писали, что скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей.

6 февраля 2024, 21:13
Елена Летучая. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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