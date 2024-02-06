Вслед за принцессой Уэльской был госпитализирован и король Карл III. Кейт Миддлтон чувствует, что подвела монарха.

Новый год для многих сразу же начался с проблем. Например, в королевской семье заболевают один за другим. В прошлом месяце принцесса Уэльская перенесла тяжелую операцию на живот. А сегодня общественность ошарашила новость, что Карл III страдает от онкологии.

Оказалось, что Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации. Она переживает, что не может в полном объеме помогать любимому супругу, на плечи которого упало большинство обязанностей тяжело больного монарха. Также принцесса Уэльская выразила свое сочувствие Карлу III, которому предстоит пройти курс терапии.

Принцесса Уэльская надеется, что вскоре сможет вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей. Однако пока она даже не может встать с кровати без помощи. Ей приходится общаться со своей командой при помощи видеозвонков. Ранее отмечалось, что Кейт Миддлтон сможет приступить к работе лишь ближе к середине весны. Врачи убеждены, что даже если знаменитость вскоре вернется к выполнению своих обязанностей, ее будет сопровождать дискомфорт в области живота.

Сегодня стало известно, что у Карла III обнаружена онкология. Однако, какой конкретно тип рака, не уточняется. Премьер-министр заверил, что болезнь была обнаружена на начальном этапе, поэтому причин для беспокойства нет.

Ранее "Дни.ру" писали, что трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев.