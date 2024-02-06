50-летняя Высоцкая без макияжа ошарашила народ своим видом

Популярная ведущая вновь ошарашила общественность внешним видом. Юлия Высоцкая показала себя без фильтров и макияжа.

Популярная телеведущая активно развивает свой микроблог. В нем она любит общаться с поклонниками, делиться с ними подробностями личной жизни и показывать себя. Зачастую фотографии артистки вызывают бурную реакцию у общественности. На днях 50-летняя Юлия Высоцкая ошарашила поклонников фотографией без макияжа.

На своей личной странице в социальных сетях актриса опубликовала снимок из машины. На фотографии Юлия Высоцкая сидит в автомобиле и грустно смотрит в камеру. В одном ухе у звезды наушник. Также знаменитость подобрала образ в серо-черных тонах. На ней надето пальто и свитер с объемным воротом. Кроме того, она распустила волосы и сделала укладку волнами. Так, ведущая программы "Едим дома" отказалась от макияжа и продемонстрировала своей аудитории признаки возрастных изменений кожи лица.

Стоит отметить, что фотографии Юлии Высоцкой зачастую становятся предметом обсуждения общественности. Недавно она опубликовала фотографии в необычном образе. Она надела мини юбку с длинными сапогами. Многие посоветовали супруге Андрея Кончаловского быть скромнее, мол, возраст уже не тот, чтобы так одеваться.

"Еще одна засохшая красотка", – написала одна из подписчиц Юлии Высоцкой.

Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Высоцкая показала шикарный особняк в Тоскане.