Муж покойной звезды решил отдать актрисе частичку Людмилы Гурченко. Подарок теперь колесит по всей России вместе с Эвелиной Бледанс.

Четвертого февраля в Архангельске прошла премьера новой комедии "Любовь и Голуби" по пьесе Владимира Гуркина. Как известно, в одноименном фильме роль Раисы Захаровой сыграла неповторимая Людмила Гурченко. А в театральной постановке это амплуа примеряет на себя Эвелина Бледанс.

На днях стало известно, что муж покойной Людмилы Гурченко преподнес Эвелине Бледанс необычный подарок. Актриса стала обладательницей наряда народной артистки СССР. Теперь костюм, который являлся собственностью Людмилы Гурченко, колесит по всей России и является талисманом для Эвелины Бледанс.

Во время спектакля костюм, дизайнером которого является Валентин Юдашкин, стоял на манекене на сцене. В конце театральной постановки Эвелина Бледанс попросила почтить память Людмилы Гурченко бурными овациями. Стоит отметить, что для звезды народная артистка СССР всегда была предметом для подражания.

По словам Эвелины Бледанс, для нее стало огромной честью сыграть роль, которую когда-то исполняла ее любимица. Она убеждена, что с Людмилой Гурченко у них есть много схожих моментов в судьбе.

Когда муж покорной актрисы узнал, что Эвелина Бледанс будет принимать участие в спектакле "Любовь и Голуби", то решил преподнести одежду супруги на удачу. Известно, что гастроли театральной постановки сейчас проходят в северной части России. Однако до конца года планируется посещение нескольких округов нашей страны. По возвращении в Москву Эвелина Бледанс уже запланировала отвезти манекен с костюмом Людмилы Гурченко в свой дом за городом.

Ранее "Дни.ру" писали, что Эвелина Бледанс всполошила народ откровенным видео в купальнике.