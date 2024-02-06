"С девчонками поразвлекались": показавшая грудь Туктамышева возбудила фанатов

Поклонники восхитились новым роликом в социальных сетях знаменитой спортсменки Елизаветы Туктамышевой.



Елизавету Туктамышеву часто называют одной из самых известных и привлекательных фигуристок современности. Такое звание досталось девушке неспроста, ведь за годы своей спортивной карьеры она не только одержала множество побед, но и покорила огромное количество сердец.

Армия преданных поклонников всегда с нетерпением ждет новых впечатляющих номеров от чемпионки. Но в последнее время фигуристка куда чаще появляется в социальных сетях, нежели на льду. Спортсменка активно ведет личный блог, в котором показывает не только процесс своих тренировок, но и моменты обычной жизни.

Накануне в телеграм-канале звезды фигурного катания появился новый пост. Елизавета Туктамышева показала подписчикам забавный ролик, который сняла во время гастролей в Китае вместе с не менее знаменитыми коллегами. Красавицы-спортсменки вышли вместе на лед и станцевали под трендовую мелодию.

На первых кадрах фигуристка появилась в топе с открытыми плечами, частично показав грудь. А на последних секундах видео Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Александра Степанова и другие спортсменки предстали уже в ослепительных костюмах.

"Мы тут с девчонками поразвлекались", – подписала ролик владелица блога.

Судя по комментариям, чемпионка возбудила фанатов своим новым постом и подняла им настроение. Болельщики не смогли сдержать эмоций и оставили своим любимицам множество комплиментов под видео.

"Молодцы, девочки", "Самые красивые! Самые лучшие! Самые любимые", "Какая прелесть", – похвалили спортсменок пользователи.