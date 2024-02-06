Звезда “Давай поженимся!” Сябитова стала жертвой стихийного бедствия

На популярную ведущую обрушилось страшное. Роза Сябитова столкнулась с серьезным испытанием.

Широкую известность популярной ведущей принесло шоу "Давай поженимся"!, в котором она принимает участие более пятнадцати лет. Роза Сябитова и Лариса Гузеева помогли построить отношения и найти вторые половинки многим участникам программы.

На днях артистка столкнулась с проблемой, когда выезжала на съемки популярной передачи. Так, звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова стала жертвой стихийного бедствия.

В своем микроблоге ведущая рассказала о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться каждый раз, когда на улице выпадает снег. Роза Сябитова живет за городом. Оказалось, что дороги возле ее дома в такие моменты становятся непроходимыми и непроезжими. Чтобы поехать на съемку ей приходится каждый раз тащить чемодан с вещами до перекрестка.

"Опять снегопад. Это хорошо или плохо? У меня за городом – это стихийное бедствие", – поделилась Роза Сябитова.

Артистка отметила, что она даже готова оплатить чистку. Однако даже за деньги тракторы не хотят ехать. Правда, плюсы Роза Сябитова как всегда старается находить во всем. Ведущая заявила, что выпавший снег сможет повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Ранее "Дни.ру" писали, что 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова преподнесла ребенка.